兩岸國際

戰鬥機訓練墜毀 科威特機師亡

圖為科威特空軍F/A-18戰鬥機。 圖為科威特空軍F/A-18戰鬥機。
圖為科威特空軍F/A-18戰鬥機。
【本報綜合報道】科威特空軍一架F/A-18C「大黃蜂」多用途戰鬥機周三早上訓練期間在伊拉克邊境附近墜毀，一名機師死亡，調查小組正調查事故起因。
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