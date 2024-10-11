歐盟3航班 向貝魯特運人道物資

自上周起，法國、比利時、西班牙、波蘭、斯洛伐克等國已向黎巴嫩運送藥物及醫療用品等救援物資。歐盟日前再向黎巴嫩追加3,000萬歐元（約2.55億港元）援助，累計今年對黎巴嫩的援助總額增至1.04億歐元（約8.84億港元）。

敍利亞國家通訊社報道，以軍昨日凌晨空襲敍利亞中部，擊中多輛載滿醫療及救援物資車輛，引發大火，無造成任何人命傷亡。遇襲地點是霍姆斯省工業區，估計是區內汽車裝配廠，只造成物資損壞，消防員正努力撲火。總部位於英國的敍利亞人權觀察組織則稱，以軍同時空襲哈馬省防空設施及政府軍所在區域。自敍利亞2011年爆發內戰以來，以軍已發動數百次空襲，主要目標是政府軍據點及伊朗支持武裝組織陣地。以軍周三從戈蘭高地空襲敍利亞南部，造成一人死亡。