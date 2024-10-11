以稱報復將出人意料 勢打擊伊朗軍事目標

美以領袖隔近50天再通話 談反擊計劃 美國總統拜登、以色列總理內塔尼亞胡周三通電話半小時，是二人時隔近50天以來首次通話，討論以色列報復伊朗的計劃。內塔尼亞胡周二晚上與安全和軍事官員開會數小時，就反擊作出關鍵決定，暫定重點針對伊朗軍事設施，但可能改變。

美籲讓邊界兩側平民返家園 白宮聲明指，拜登重申對以色列安全的承諾堅如磐石，以方有權保護公民免受黎巴嫩真主黨侵害，並明確譴責伊朗上周二對以色列發動的彈道導彈襲擊。他同時指出，以色列和真主黨之間需要外交協議，讓聯合國劃定的以黎臨時邊界兩側的平民返回家園，並減少對平民的傷害，特別是人口稠密的黎巴嫩首都貝魯特。

拜登同日與一批美國猶太教拉比通電話時指出，正如外界上周所見，美國完全支持以色列的自衞權，對抗伊朗及其所有代理人，包括黎巴嫩真主黨、哈馬斯及也門青年運動。以色列總理辦公室證實，美國共和黨總統候選人特朗普上周曾致電內塔尼亞胡，祝賀以色列向真主黨採取激烈及堅決的行動。

以總理叫停美以防長會晤 以色列國防部長加蘭特周三視察以軍9900情報部隊時表示，以色列對伊朗的打擊將是致命、精確及出人意料。他強調，伊朗上周的襲擊沒有令以色列空軍實力受損，所有跑道正常運作，沒有任何士兵或平民受傷。他還指，整個以色列安全系統對打擊伊朗保持一致意見。加蘭特曾計劃周三與美國國防部長奧斯汀會晤，但臨行前突然被內塔尼亞胡叫停。事件反映兩人關係緊張，顯示美以政府間的互不信任。

伊朗革命衞隊警告，如果以色列對伊朗採取報復行動，伊朗將攻擊數十個以色列的安全、軍事和經濟中心。革命衞隊司令顧問賈巴里提及上周針對以色列的軍事行動中，伊朗導彈穿過以色列的防禦網並命中目標。由此證明伊朗有能力穿越以色列的防禦網，打擊以色列本土目標。

根據黎巴嫩政府數據，自去年10月8日衝突爆發以來，黎巴嫩遭受9,470次襲擊，導致2,141人死亡，10,099人受傷。自上月底對真主黨發動持續攻擊以來，以色列空軍已在黎南地區發動超過1,100次空襲。以軍持續行動已致真主黨90多名高層、中層領導人死亡。本報綜合報道