應天門遺址 展照片代真品 博物館遭炮轟

十一長假期間，一名女遊客與朋友二人花了120元人民幣（約132港元），購買進入河南洛陽應天門遺址博物館，卻發現館內二樓玻璃展櫃竟全部用照片代替實物展覽。事主周二投訴後，博物館翌日解釋稱文物正在文物局和考古研究院研究，因此臨時安排圖片展覽。

網民指情況去年已出現 據事主描述，她及朋友二人假期期間在洛陽玩了3天，遊覽了龍門石窟、白馬寺和洛陽博物館，認為值得一去。兩人於周一行程最後一天，因行程變動改為白天去隋唐洛陽城應天門遺址博物館。她指博物館一樓是遺址展覽，二樓則是文物展館，但玻璃展櫃並沒有文物實物，只有文物圖片，令她大感不值。

社交平台不少網民曾提到沒有必要購買門票，在城樓外拍攝效果好等說法。線上購票平台看不出博物館內展陳具體內容，但以「避雷」、「負評」為關鍵字搜尋，就發現博物館二層展區的展櫃中只有照片，相關情況至少在去年已出現。有網民提醒，不要把應天門遺址博物館與洛陽博物館混淆。

當局稱遺址是最大文物 應天門遺址博物館景區工作人員表示，已收到不少遊客反映展覽館內只有照片沒有文物實物的問題。她指出，圖片有說明文物目前所在地方。遊客反映的問題已經反饋給上司，將盡快把文物上櫃。洛陽市文物局工作人員回應指，應天門遺址博物館本來就建造在遺址上，遺址就是最大的文物，再加一些文字出版物的介紹是沒有問題。根據2015年頒布並施行的《博物館條例》第四章第三十條第四點規定，博物館展品以原件為主，使用複製品、仿製品應明示。

應天門始建於隋大業元年，是隋唐洛陽宮城紫微城的南門，歷經隋、唐、五代及北宋等多個時期，存世530多年，現僅存遺址。遺址博物館以科學保護應天門遺址為原則而復建，2019年9月正式對外開放，同年底成功申報國家AAAA級旅遊景區。應天門遺址博物館是去年洛陽市遊客接待量最多的博物館，達358萬人次。本報綜合報道