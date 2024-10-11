人行前副行長受賄 判死緩沒收財產

【本報綜合報道】湖北省黃岡市中級人民法院昨日一審公開宣判，中國人民銀行前黨委委員、副行長范一飛受賄罪成，判處死刑、緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，在死緩期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋，同時依法予以追繳受賄所得財物及孳息，上繳國庫。

經審理查明，范一飛為相關單位及個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合3.86億多元人民幣（約4.25億港元）。法院認為，范一飛受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於被告到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，故作出上述判決。