內地借錢炒股升溫 銀行發公告限制

以貸款入市 有權立即收回 人民幣普通股票（A股）日前高開，貸款炒股熱度持續升溫。多家銀行相繼發出公告，嚴禁信貸資金流入股市、房市等領域，一經發現銀行有權立即收回貸款。

有大行人士稱，近日所在機構的個人借款渠道忙個不停，由於借款太多，技術部門員工十一假期最後一天都在加班。業內消息指，近期申請貸款的客戶較以往明顯增多。消費貸用途主要覆蓋家裝建材、旅遊、綜合消費、教育留學、健康醫療、大額消費品等，在申請貸款時銀行通常會表明，不得用於買房、投資、炒股等。

借貸入市屬加槓桿行為 各地周二以來已有超過30家農商行、村鎮銀行、農信社密集發布嚴禁信貸資金流入股市的公告。但尚未發現國有大行、股份行等發布嚴禁貸款經費違規流入股市的公告。廣東陽江農商銀行稱，借款客戶不得將信貸資金挪作他用，包括但不限於房地產、股市等投機及投資，一經發現有權要求借款人立即清償全部貸款本息及相關費用。

有分析師指出，消費貸若進入股市實際上是加槓桿行為，一旦市場出現波動，虧損會因槓桿效應而放大，損失會遠超使用自有資金的情況。消費貸炒股會造成金融市場資金錯配，放大資產泡沫，風險可能蔓延至金融機構，導致銀行不良貸款增加，資產質量下降。

一直以來，監管部門對於銀行信貸資金流入股市都保持高度警惕，年內已有多家銀行因此領到罰單。例如，江西永新農商行因貸款「三查」不盡職、個人貸款資金流入股市等違法違規事實被罰120萬元（人民幣‧下同，約134萬港元）；浙江蕭山農商行因流動資金貸款管理不審慎，資金挪用於股市，個人經營性貸款管理不審慎，資金違規流入股市等違法違規事實，罰款450萬元（約500萬港元）。本報綜合報道