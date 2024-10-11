陸新兩棲艦安裝雙艦島 規格惹猜測

網傳照片顯示，076於上月26日安裝首個上層建築，兩天後安裝第二個上層建築。外國軍事網站《The Warzone》列出其他採用雙艦島設計的艦艇，包括英國航空母艦伊利沙伯女王號、意大利兩棲攻擊艦的里雅斯特號等，並指雙艦島設計可讓航空與航海指揮分離，方便執行空中作戰行動。而076的飛行甲板遠比其他兩棲攻擊艦寬廣，代表其艦艏將安裝彈射系統，能搭載較大型固定翼無人機。

料改用燃氣輪機 達4.8萬噸級

有博主則指出，3.6萬噸級的075型兩棲攻擊艦採用柴油機動力已達極限，076噸級更大，且需安裝電磁彈射系統，只能改用燃氣輪機。燃氣輪機的進排氣系統佔據空間，076才採用雙艦島。過往美國兩棲攻擊艦馬金島號等艦艇採用雙艦島，就是為容納其燃氣輪機及電動推進系統，指揮分離只是副產品。博主估計，4.8萬噸級的076最終航速可達25節，對放飛和回收電磁彈射飛機有利。