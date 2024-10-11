澳洲總理晤李強 指華同意年底前撤龍蝦禁令

【本報綜合報道】澳洲總理阿爾巴內塞與中國國務院總理李強昨在老撾出席東盟系列峰會時見面，阿爾巴內塞指已確認中國將於今年底前撤銷對澳洲龍蝦的進口禁令。

中國東盟自貿區談判完成 阿爾巴內塞表示，他的政府在不損害任何澳洲國家利益的情況下繼續穩定中澳關係，透過耐心、經過調整和深思熟慮的方法恢復了澳洲與中國的貿易。雙方當日討論重啟澳洲活龍蝦出口，將有助於一一消除貿易障礙，而李強同意今年底前全面恢復中澳之間的龍蝦貿易。中國外交部發言人毛寧稱，中方願同澳洲一道繼續通過對話協商解決彼此關切的問題。

李強與日本首相石破茂、南韓總統尹錫悅，以及東盟各國領袖開會。李強指過去一年各國的貿易投資持續活躍，經濟新動力壯大，但同時面對不穩定因素，域外勢力把陣營對抗、地緣衝突引入亞洲，要繼續向正確方向發展，就要強化亞洲意識。石破茂則指，日本希望與各國在地區安全方面加強合作，一同締造未來。

李強指，中國-東盟自貿區3.0版升級談判已完成，為雙方共同建構超大規模市場提供制度保障。李強強調，中方將一如既往堅定支持東盟一體化和共同體建設，堅定支持東盟戰略自主，一同推動中國-東盟全面戰略夥伴關係不斷邁向新階梯。