賴清德重申互不隸屬 北京斥換樣販賣台獨

發表首個雙十節演說 提出「四個不變」 台灣政府賴清德昨日發表上任後首個雙十節演說，重申兩岸互不隸屬，中國無權代表台灣，並提出「四個不變」。中國外交部發言人毛寧同日批評賴清德的演講蓄意割裂兩岸歷史聯結，重彈「互不隸屬」、「堅持主權」等論調，變換花樣販賣「台獨」謬論，再次暴露冥頑不化的「台獨」立場和為謀取政治私利不惜推高台海緊張局勢的險惡用心。

賴清德提到「四個不變」，包括捍衞台灣「主權」決心不變；維持台海和平穩定現狀的努力不變；希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變；世世代代守護民主自由生活方式的堅持不變。毛寧表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。無論賴清德當局說甚麼、做甚麼，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢，謀「獨」挑釁是死路一條。

毛寧續指，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，台灣從來就不是一個國家，也絕對不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。堅持一個中國原則，反對「台獨」、反對「兩個中國」、「一中一台」，是中方處理台灣對外交往及參與國際活動問題的一貫立場。毛寧再次強調，中方一貫堅決反對建交國同台灣開展任何形式的官方往來，堅決反對以任何方式、任何藉口干涉中國內政。奉勸少數竄台的外國政客，糾正錯誤言行，停止干涉中國內政，停止縱容支持「台獨」、推高台海緊張局勢。

陸反制對台軍售 涉3美企10高層 中國外交部令第13號公告稱，美國近日宣布向中國台灣地區提供大額武器援助，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和領土完整。根據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定凍結邊緣自治運營公司、亨廷頓‧英格斯工業公司、斯凱迪奧公司在中國國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其交易、合作等。

另外10名美國軍工企業高層管理人員在中國境內的動產、不動產和其他各類財產凍結；禁止中國境內組織、個人與其交易、合作等；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。本報綜合報道