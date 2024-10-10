英探險隊歷時37天 尋獲科帕納麥河源 登蘇里南最高山峰

英國傳媒周二報道，倫敦一名男探險家自8月底起與3名友人，在南美洲國家蘇里南亞馬遜地區展開一場冒險，期間發現科帕納麥河（Coppename River）的源頭。他們最終於上周五結束歷時37天、600公里旅程，成為史上第一支穿越該河並最快登上蘇里南最高峰朱利安山（Juliantop）的隊伍。

探險隊成員包括33歲英國探險家戴克斯（Ash Dykes）、赫德森（Jacob Hudson）、洛克（Dick Lock）和華萊士（Matt Wallace）。報道指，他們帶着50公斤行李，8月29日乘坐直升機到達科帕納麥河附近，此後6天，他們透過皮艇逆流而上尋獲河流源頭，穿越一片未知且神秘的地區，並登上附近的朱利安山。團隊隨後直面旅程中最大的考驗，划皮艇穿越科帕納麥河通往大西洋。

森林內面對各種挑戰 在森林覆蓋率高達93%的蘇里南，戴克斯一行人面對眾多挑戰，包括40°C的日間高溫，遭蜱蟲和行軍蟻叮咬，以及面臨蜘蛛、蛇和鱷魚等威脅生命的野生動物。他們途中經歷被毒蠍子螫傷、嚴重營養不良和皮膚感染，期間一艘皮艇更因高溫而爆開報廢，還有幾次因受重傷差點提前結束探險。完成探險後，每人體重均減輕約10公斤。

曾與美洲虎對視良久 雖然旅途歷盡艱辛，但他們都為平安完成挑戰感到興奮。戴克斯表示，該處幾乎沒有人類活動，所以野生動物對他們尤為好奇，比如眾人曾和河岸的美洲虎對視良久，感覺很神奇。他直言，非常自豪能夠環遊世界，看到野生動物本來的面貌。本報綜合報道