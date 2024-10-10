波音737 MAX方向舵恐卡死 美航空局發安全警示

【本報綜合報道】美國聯邦航空局（FAA）周二公布，已就波音737 MAX及NG型飛機方向舵可能因零件故障卡住的問題，向航空公司發出安全警告指示。

波音稱已提供技術指導 根據安全警示，FAA要求擁有配備SVO-730舵滾轉導執行器的波音737 MAX及NG型飛機之航空公司，應指示機組人員方向舵控制系統可能在飛行或着陸過程中卡住或受到限制。波音發聲明指，已提醒營運商機組人員在遇到方向舵限制時應採取適當行動，並提供了相關零件供應商的技術指導。

全國運輸安全委員會（NTSB）日前對部分波音737飛機方向舵的潛在問題進行調查後，於9月26日向波音和FAA發出緊急安全建議，FAA其後召集糾正措施審查委員會開會。美國目前沒有波音737飛機使用問題方向舵部件，但NTSB上周指出超過40間外國航空公司使用的波音737或波音737新一代飛機，可能安裝了存在安全風險的方向舵。