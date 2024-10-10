華盛頓聯13州告TikTok 指傷害年輕人心理健康

【本報綜合報道】中國短片分享平台抖音海外版TikTok周二被美國華盛頓特區與另外13個州起訴。TikTok被指控未能保護年輕人的心理健康，故意利用令人上癮的軟件，令兒童長時間及經常觀看短片，以便向他們投放廣告，增加收入。

斥培養社媒成癮 增加收入 加州檢察總長指，TikTok培養社交媒體成癮，以提高企業利潤，故意針對兒童，因為知道兒童沒有防禦意識及能力，無法對令人上癮的內容劃定健康的界限。紐約州檢察總長則指因為TikTok等社交媒體，令年輕人的心理健康受傷害。

TikTok發言人強烈反對有關指控，指眾多指控都不準確及具誤導性，公司對保護青少年所做的工作感到自豪；又對相關州份未有與公司合作，針對全行業的挑戰制訂建設性解決方案，而是採取起訴這一步感到失望。