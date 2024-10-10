為爭家產 移英港醫扮護士 打毒針圖殺母男友

【本報綜合報道】英國桑德蘭一名在香港出生的華裔醫生為爭奪母親的家產，於今年初偽裝為社區護士到母親寓所，訛稱為她的男友打新冠疫苗加強劑，實質是注射毒針想殺害他，最終令他手臂壞死需截肢。醫生起初不承認犯案，周一改口承認企圖謀殺罪，但他至今拒絕交代向母親男友注射何種化學物。

改口承認企圖謀殺罪 案情指，53歲被告托馬斯‧關（Thomas Kwan）的母親珍妮‧梁（Jenny Leung）早前修改遺囑，寫明她交往約20年的男友奧哈拉（Patrick O'Hara）在她死後可繼續居於她的寓所，這導致母子關係緊張。被告曾於2022年11月闖入母親寓所，驚動警方。被告亦癡迷於金錢，甚至在母親的電腦安裝間諜軟體，秘密監視她的財務。

事主手臂壞死需截肢 被告其後策劃謀殺奧哈拉，利用幾個月時間了解如何利用空殼公司、偽造文件和精心偽裝來接近奧哈拉。被告於去年11月去信當時71歲的奧哈拉，指他因較年長，所以可優先在家注射新冠疫苗加強劑。被告於今年1月22日偽裝成護士，穿長外套、平頂帽、戴手術手套、醫用口罩和有色眼鏡前往母親家，為奧哈拉進行45分鐘檢查，甚至為沒有起疑的母親檢查了血壓。奧哈拉接受注射時痛苦地大喊，被告聲稱這種反應並不罕見，之後趕緊收拾離開。奧哈拉的疼痛持續，手臂翌日起水泡，嚴重變色，送院發現是食肉性疾病壞死性筋膜炎，需切除部分手臂，並在深切治療部留醫數周。

警方翻查閉路電視畫面鎖定托馬斯‧關並拘捕他，他拒絕向警方交代為奧哈拉注射的化學物。警員在他家中搜出致命化學物，包括砷、液態汞，以及可用於製造化武蓖麻毒素的蓖麻子。警方最初認為他使用的是蓖麻毒素，英國國防部一位化學專家則認為更可能是碘甲烷，主要用作熏蒸殺蟲劑，可能是首宗有紀錄的人類注射碘甲烷醫療案例。