最強颶風逼近佛州 拜登籲百萬人撤走

推遲外訪 坐鎮白宮指揮 颶風米爾頓逼近佛羅里達州，並再增強至最高第五級，或成為美國有紀錄以來破壞力最強的颶風。總統拜登推遲前往德國和安哥拉的訪問，呼籲身處颶風移動路徑的逾100萬民眾立即疏散。

公路擠塞 油站缺油 米爾頓掠過墨西哥尤卡坦半島以北，最高風力時速265公里。米爾頓繼續向東移動，逼近佛羅里達州。太空人從國際太空站拍攝風眼，雖然預測米爾頓登陸前會稍為減弱，但愈接近暴風圈，風力可能增大一倍，影響範圍將更廣。佛州大批居民近兩日已駕車向北面及東面內陸地區疏散，導致公路一度嚴重擠塞。太多車要入油，17%油站沒油。佛州州長德桑蒂斯稱已加緊運油應急，美國航空和聯合航空加航班協助疏散。

米爾頓可能引致嚴重風暴潮，水位上漲至高達4.5米，會淹浸整間房屋，醫院加緊裝設擋水板，包括最少10間醫院及逾300間護理中心、空軍基地的人員及監獄囚犯都要撤離，迪士尼等主題公園關閉。拜登推遲外訪，留在白宮監察及應對颶風吹襲，並在白宮聽取官員匯報應對風暴工作部署。

取消逾1500航班 拜登指出，由於關乎生死，航空公司及其他公司要盡可能提供服務配合撤離工作，不要哄抬價格。截至周二下午，已有逾700班進出美國的航班取消，逾1,300班航班延誤，而周三逾1,500班航班取消。本報綜合報道

疏散居民駕車排隊入油。 拜登