傳以將襲軍情基地 棄攻伊朗核設施

【本報綜合報道】以色列揚言報復伊朗上周二的彈道導彈攻擊，外界憂慮以軍會打擊伊朗核設施，引發更廣泛戰爭。以色列傳媒周二指，以軍不會打擊伊朗核設施，而是計劃襲擊伊朗的軍事及情報基地。

報復伊朗射彈道導彈 知情以色列官員透露，以色列的報復將是「中等攻擊範圍」，會比4月19日打擊伊朗S300防空系統的報復行動更實質。如果以色列轉而攻擊伊朗軍事和情報基地，包括彈道導彈設施、無人機設施，以及協調對以攻擊的指揮官，將標誌着戲劇性的轉變，強調加薩地帶和黎巴嫩是比伊朗更大的安全問題。

知情者續指，雖然今次是難得一遇的打擊伊朗核設施機會，但做法未必符合以色列安全內閣訂立的戰爭目標，恐會與伊朗爆發區域戰爭，影響以軍殲滅哈馬斯，以及建立更安全北部地區的能力。部分以色列官員認為上周二的攻擊不意味伊朗準備好參與更廣泛戰事，而是在以軍顯著打擊德黑蘭兩大「保險」哈馬斯和黎巴嫩真主黨後，試圖再平衡對以色列的威懾。另外，許多美國和西方官員曾指以色列欠缺大型地堡炸彈，所以在沒有美國協助下，未必能夠單獨摧毀伊朗的核設施。