真主黨建20米越境地道 遭以拆除

地道長20米，在以色列一方沒有出口，它越過聯合國設立的以黎臨時邊界線「藍線」約10米，位於邊境西段，靠近黎巴嫩馬爾瓦辛村，在以色列扎里特社區對面，沒有任何以色列城鎮受到地道的威脅。以軍估計，真主黨大約兩年前開始建造地道，很快就被以軍掌握相關情報，由於不想讓真主黨發現，以軍只是密切監控地道建設過程。直至數月前，以軍突擊隊在黎巴嫩南部實際發現地道。士兵搜查地道期間發現炸藥和反坦克導彈等武器，以軍趁在黎南地面行動的兵力規模更大時趁機拆除它。