以總理稱連殺繼任人 真主黨陷權力真空

以色列總理內塔尼亞胡周二表示，已經擊斃黎巴嫩真主黨已故領袖納斯魯拉的繼任人，以及繼任人的繼任人。以色列國防部長加蘭特認為，納斯魯拉潛在繼任人薩菲丁可能死於上周黎巴嫩首都貝魯特空襲。

內塔尼亞胡表示，以色列削弱真主黨的實力，現在的真主黨比以往更虛弱。他強調以色列有權自衞，亦有獲勝的權利，並將獲勝；他敦促黎巴嫩民眾奪回國家，重返和平繁榮的道路，否則真主黨會繼續利用人口稠密地區，犧牲民眾與以色列戰鬥，真主黨亦不在乎捲入一場更廣泛的戰爭。

真主黨2號人物尋求停火 加蘭特周二到訪以軍在以色列北部的指揮中心時表示，薩菲丁可能已在以軍空襲中身亡，真主黨已經是一個沒有首領的組織，已無人決策及採取行動。以色列國防軍哈加里指出，以軍知道戰機轟炸真主黨情報總部時薩菲丁在場，目前正確定薩菲丁的情況，一旦獲悉將對外公布。真主黨繼續還火，向以色列北部港口城市海法等發射至少180枚火箭。

真主黨第二號人物卡西姆發表電視講話，指真主黨雖然受到重挫，但組織能力仍然完好無損，以色列數十座城市仍然在真主黨導彈射程範圍內。他首度在沒有提及加薩停火的前提下，支持黎巴嫩國會議長貝里的方案，尋求與以色列落實停火。有指美國及多個阿拉伯國家與伊朗就中東全面停火展開談判，以色列未有參與但知悉會議。會內討論的停火條件與以方立場一致，包括真主黨撤出利塔尼河以南範圍等。

美再向以提供679億軍援 美國財政部周一以資助哈馬斯為由，對第三國個人和實體實施制裁，美國同時再次對以色列提供87億美元（約679億港元）軍事援助。中國外交部發言人毛寧昨日回應稱，巴以衝突延宕一年，導致加薩4萬多民眾喪生，其中多數是婦女和兒童。推動局勢降溫、停火止暴、保護平民，避免人道災難已成為國際共識。解決巴以衝突需要的不是武器彈藥和單邊制裁，而是政治意願和外交努力。大國應發揮應有的作用，堅持客觀公正，帶頭遵守國際法，為盡快平息戰火、管控局勢，防止危機外溢作出積極努力。本報綜合報道