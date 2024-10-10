日本內閣解散眾院 本月27日大選

【本報綜合報道】日本特別內閣會議昨早召開，決定解散眾議院。眾議院全體會議同日下午宣讀詔書後正式解散，各黨派展開競選活動。

4大在野黨向內閣提不信任動議 石破茂上月27日當選執政自民黨總裁後，罕有地在接任首相前就宣布提前大選，下周二發布選舉公告，本月27日投票。在內閣決定解散眾議院後，立憲民主黨、日本維新黨、日本共產黨、人民民主黨4大在野黨的黨魁向眾議院提交對石破茂內閣的不信任動議，批評石破茂在就任首相短短9天就強行解散眾議院，將無法提供能登半島地震和暴雨災害恢復重建所需的補充預算，政府把重點放在自我保護上，而不是支持受災地區。由於眾議院正式解散，動議將不獲表決。

自民黨選舉對策本部會議公布眾議院選舉279名單一選區和比例代表候選人，並交代不獲提名人士的懲處。其中6人停止黨員資格，分別是前文部科學大臣下村博文、前經濟產業大臣西村康稔、自民黨前國會對策委員長高木毅、前政務調查會長萩生田光一、前復興大臣平澤勝榮、前內閣府副大臣三林裕巳。另有4人被停止黨職半年、訓誡處理，包括前復興副大臣菅家一郎、前內閣府副大臣中根一幸、前外務副大臣小田原潔、前經濟產業副大臣細田健一。其餘2人沒有黨紀處分，分別是前內閣府副大臣越智隆雄、前眾議員今村洋史。上述12人因未申報政治資金收支，而不能參加眾議院選舉。

日本原定明年7月大選，而對上一次大選是2021年10月31日，自民黨當時取得261席，與手握32席的公明黨組成執政聯盟，並由時任自民黨總裁岸田文雄任首相。目前眾議院自民黨有256席，立憲民主黨96席，日本維新會41席，公明黨32席。岸田3年任期內，自民黨發生政治獻金醜聞，導致內閣支持率持續尋底，他今年8月宣布放棄連任，不參加自民黨總裁選舉。