李光耀女兒 李瑋玲逝世終年69歲

【本報綜合報道】新加坡已故建國總理李光耀的女兒李瑋玲早年開始患有嚴重腦部疾病，昨日早上在家中逝世，終年69歲。

李光耀與妻子柯玉芝育有3名子女，分別是長子李顯龍、二女李瑋玲、幼子李顯揚，李顯揚在Facebook貼出訃告宣布李瑋玲已經去世，當中引述她生前在李光耀私人葬禮上的悼詞「我不能崩潰，我是個客家女人」，並且說自己沒有姊姊堅強。

訃告表示，很快會公布葬禮細節，李顯揚也謝絕花圈，呼籲外界改向新加坡嘉諾撒傳教、柏金遜病協會、Total Well-Being SG等慈善機構捐款，因為這對李瑋玲來說更有意義。

患嚴重腦疾 李瑋玲是一名神經科醫生，她於2020年公布自己患上進行性核上麻痹（progressive supranuclear palsy），指出這是相當嚴重的腦部疾病，開始時會出現類似柏金遜綜合症的徵狀，導致患者容易跌倒，接着會出現吞咽困難、感到窒息、肺炎和死亡。

李顯揚去年3月曾透露，李瑋玲情況非常不好。李光耀死後，故居的拆卸問題令第一家庭內鬥不斷上演，李顯龍、李瑋玲、李顯揚的不和公諸於世。李瑋玲曾公開批評李顯龍領導「威權政府」，不像過去為人民謀福利，而是試圖遏制輿論，借紀念李光耀來謀求自己的政治資本。