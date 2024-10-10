尹錫悅：基於國際規則 與華尋求共同利益

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅國事訪問新加坡，昨日出席新加坡政府智庫活動時談及中韓關係，指出如同韓美關係，南韓在發展中韓關係方面同樣謀求相互尊重，基於國際規則尋求共同利益。

尹錫悅說，美國是南韓唯一的盟國，南韓外交和對外政策的根基在於美韓同盟。至於中國，他指中國於韓戰支持北韓對抗南韓和聯合國軍，但南韓不應繼續被困於這段歷史，而應放眼未來。對南韓而言，中國在安全、經濟、投資等領域都是非常重要的國家。

對於中美競爭，尹錫悅認為在基於規則的國際秩序框架內競爭是原則，韓方站在帶頭確立以規則為本國際秩序的角度推動中韓關係發展。面臨任何問題，各方都要及時進行坦誠對話，這是有效管控矛盾和危機的切合實際方法。

稱倘朝核威脅消除 助各國和平 尹錫悅還稱，若北韓核武威脅得以消除、國際不擴散體系得到鞏固，將有助於各國和地區維護和平、累積互信。若朝鮮半島實現自由統一，將推動半島乃至印太地區和國際社會的和平進程取得劃時代進展。