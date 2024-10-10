朝最高人民會議 通過修訂社會主義憲法

另多項人事任命 防相換人

最高人民會議委員長崔龍海表示，因應12年制義務教育，修憲涉及公民的勞動年齡和選民年齡，保障學生學習權利。崔龍海強調要把社會主義憲法，狠抓為強國建設的強大政治武器，開創國家全面復興新時代。朝中社報道沒有提及是否刪除憲法中有關統一的表述，以及增設界定領土、領空、領海的條款，領袖金正恩沒有出席會議。有南韓專家認為，北韓在憲法增設領土條款和刪除統一表述，會為朝韓及與周邊強國關係帶來重大影響，故北韓可能結合美國大選結果，在第15屆最高人民會議啟動重大修憲。