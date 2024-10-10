朝最高人民會議 通過修訂社會主義憲法
【本報綜合報道】北韓一連兩日的14屆最高人民會議第11次會議周二結束，通過修訂《社會主義憲法》的部分內容、輕工業法以及對外經濟法。會議亦通過多項人事任命，包括努光鐵為國防相，以及金成彬為國家科學技術委員會委員長。
另多項人事任命 防相換人
最高人民會議委員長崔龍海表示，因應12年制義務教育，修憲涉及公民的勞動年齡和選民年齡，保障學生學習權利。崔龍海強調要把社會主義憲法，狠抓為強國建設的強大政治武器，開創國家全面復興新時代。朝中社報道沒有提及是否刪除憲法中有關統一的表述，以及增設界定領土、領空、領海的條款，領袖金正恩沒有出席會議。有南韓專家認為，北韓在憲法增設領土條款和刪除統一表述，會為朝韓及與周邊強國關係帶來重大影響，故北韓可能結合美國大選結果，在第15屆最高人民會議啟動重大修憲。
南韓外交戰略情報本部長趙九來、美國助理國務卿克里滕布林克、日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行昨舉行電話會議。三方商定，將密切關注北韓挑釁可能性等動向，透過緊密合作遏制朝方發起挑釁和製造緊張局勢，並為完全實現北韓無核化共同努力。三方也決定將藉東盟系列會議、韓美日高層交流等機會，為促使北韓走上無核化與朝鮮半島統一的軌道繼續合作。
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