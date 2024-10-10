朝切斷連接韓鐵路公路 封鎖南部邊境敵意急升

韓：行動招致孤立 若受挑釁必夥美反擊 北韓人民軍總參謀部昨日宣布，即日起完全切斷與南韓連接的公路和鐵路，展開防禦設施要塞化加固工程。南韓聯合參謀本部（聯參）警告，韓軍絕不會坐視朝方企圖單方面改變現狀的任何行徑，一切後果完全由朝方承擔。

人民軍總參謀部稱，鑑於當前各種局勢決定永久切斷並封鎖與第一敵對國家、不變主敵交界的南部邊境。自衞措施是為了遏制戰爭、維護北韓安全。由於要塞化加固工程位於南部邊境敏感地區，朝軍為避免誤判、防止擦槍走火，於昨日早上9時45分以電話通知駐韓美軍。

總參謀部強調，與朝方南部邊境接壤的南韓地區無時無刻地、同時多點舉行侵略戰爭演習，力度已完全破格升級。同時，一批批美國核武戰略武器隨時出沒，「好戰狂人」喧嚷北韓政權滅亡已成常態，印證了事態的嚴重性絕不可忽視。鑪於朝鮮半島的軍事緊張局勢，朝軍堅決採取更強硬的反制措施維護國家安全。

兩國論立憲或延至美大選後 連接韓朝的公路和鐵路包括京義線和東海線兩部分，北韓領袖金正恩去年底定性韓朝為「敵對國」後，切斷兩條交通線迹象頻現。北韓今年1月在京義線和東海線公路埋設地雷，4月拆除路燈，6月和7月分別拆除東海線和京義線鐵路。

今年4月起，北韓動員大批兵力在非軍事區北部地區設置疑似反坦克障礙物並埋地雷。南韓統一研究院資深研究員洪珉認為，朝方意在把軍事分界線一帶障礙化。北韓「兩國論」立憲或延至美國大選後，先落實金正恩提出的領土和邊界線方針。

南韓聯參指出，北韓總參謀部的主張根本不值一談，北韓政權不顧民眾的痛苦，不斷透過發展核武和導彈威脅朝鮮半島和國際社會的和平穩定。始終在非軍事區圖謀瓦解停戰機制的北韓宣稱切斷、封鎖交通線，不過是出於失敗政權不安情緒的權宜之策，今後將招致更加嚴酷的孤立。聯參強調，如果北韓發起挑釁，韓軍將以堅固的韓美聯防態勢為基礎，對「挑釁原點」和指揮勢力予以嚴懲。

北京：關注半島局勢動向 中國外交部發言人毛寧表示，中方關注半島局勢的發展演變和朝韓關係的相關動向。中方認為，維護朝鮮半島和平穩定，推動半島問題政治解決進程，符合各方的共同利益，也是國際社會的普遍期待，需要各方共同為此努力。本報綜合報道