令遊客蜂擁哀牢山打卡 上載採礦片 顏料師捱批

【本報綜合報道】一名顏料師博主日前前往雲南省新平縣哀牢山自然保護區尋找礦物顏料，影片在網上走紅，導致大批遊客在十一長假期間湧往當地打卡。縱使事發區域並非國家級保護區，但顏料師已接受哀牢山保護局批評教育，需要返還礦石。

有關影片帳戶是由雲南山取畫材有限公司營運，是一間從事顏料製造及銷售企業。片中博主是公司首席顏料師張俊杰，他當時前往哀牢山尋找異極礦碎礦，並拍片記錄。影片於9月28日晚發布後，截至周日早上獲點讚及轉發分別達到670.7萬和527萬次。

顏料師未踏核心區屬合規 根據雲南省自然保護區管理條例，自然保護區分為核心區、緩衝區及實驗區，其中核心區未經批准禁止進入。至於哀牢山保護區分為國家級及縣級保護區兩類，兩者再又分為核心區、緩衝區及實驗區。新平縣委宣傳部工作人員周二表示，涉事顏料師進入區域是縣級保護區中未開發區，由於沒有進入到核心區，其行為屬於合規。