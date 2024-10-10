校門外隨機捅傷3人 廣州6旬刀漢就擒

十一長假結束後首個上班日，一名男子周二在廣州市天河區一所小學門口持刀傷害路人，造成3人受傷。兩名傷者據稱是小學生，其中一名五年級女生傷勢較嚴重，事件造成家長恐慌。

遇襲包括2小學生 1重傷 事發於珠江新城天河第一小學華穗校區校門外幾十米處，當時正值學生午休後返校上課，校門口聚集許多學生。有家長透露，重傷女孩差點刺到心臟，仍留在醫院治療。另一名三年級男童只是皮外傷，還有一名照顧小孩的中年婦女受傷，當時有不少學生因目睹行兇過程而受到驚嚇。

天河區公安分局稱，華強路周二下午約2時許發生一宗持刀傷害路人案件，致3名群眾受傷。其中一名傷者正在醫院接受救治，暫無生命危險。另外兩人被劃傷，已經出院。附近地盤工人及酒店保安制服60歲趙姓疑犯，並移交到場公安。網傳圖片顯示，天河第一小學門口有工人清理地上血漬。另一張圖片可見一名男子五花大綁臥倒路面，旁邊有6名警員及一輛警車。

攜「申冤」白布 疑報復社會 事件造成家長恐慌，認為社會戾氣太重，應遠離公檢法場所。華強路上一側是廣東省檢察院，另一側是天河區第一小學華穗校區。公安通報沒有交代疑犯作案動機，引來不少猜測。有知情街坊聲稱，疑犯當時攜帶寫有「申冤」字樣的白布，到廣東省檢察院申訴但未獲受理，由於沒錢請律師打官司，襲擊小童是為了製造社會影響。不少網民對孩童遇襲感到氣憤，有人認為或與經濟問題和對社會絕望有關。本報綜合報道