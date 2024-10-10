美日印澳於印度洋演訓 針對中國

【本報綜合報道】美國、日本、印度及澳洲周二起在印度洋舉行代號「馬拉巴爾」的聯合海空訓練，強化美日印澳「四邊機制」及安保合作，針對被指在印太地區擴張的中國。

聯訓將持續11日至下周五，在印度南部安得拉邦及周邊海空域，進行反潛和空戰的戰術訓練。聯訓分開兩階段，首階段為港口階段，次階段為海上階段。日本派出有明號護衞艦參加。美印澳3國則出動驅逐艦、護衞艦、潛艇和P-8A巡邏機等參演。

中日外長通電話 中國殲35隱形戰機三號原型機高畫質照片近日首次公開，機身尺寸與機師比例顯示出它接近重型戰機規模專家推測，彈射桿和着艦尾鈎部件可能採用了可拆卸或隱藏式設計，以適應不同的運行模式，包括電磁彈射與滑躍起飛。

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三與日本新外相岩屋毅通電話。王毅表示，中方期待日本新內閣有新氣象，中日關係有新發展，雙方要以史為鑒，不忘初心，拓展合作，排除干擾，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求建設性、穩定雙邊關係。