美向台批出大筆軍援 京提交涉

【本報綜合報道】美國早前批准向台灣提供價值5.67億美元（約44.2億港元）的軍事援助，是迄今最大筆對台軍援。中國國防部新聞發言人吳謙昨日警告，武裝台灣就是助長「台獨」，「台獨」就意味着戰爭，「以台制華」只會自食惡果。中方表示強烈譴責，向美方提出嚴正交涉。

斥向台獨傳遞錯誤信號 吳謙表示，美方不顧中方堅決反對，執意向台灣提供軍事援助，嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，嚴重危害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定。近年來，美方背信棄義，不擇手段多次對台軍援軍售，向「台獨」勢力傳遞嚴重錯誤信號，在台灣問題上拱火澆油，推升地區緊張局勢，正在一步步把台灣推向兵凶戰危的險境。

中方敦促美方停止以「兩副面孔」對華，改變在台灣問題上的「兩面派」做法，停止武裝台灣，以免對中美及兩軍關係造成進一步干擾破壞。吳謙強調，解放軍始終強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決反制反擊「台獨」分裂活動和外部干涉，堅定捍衞國家主權和領土完整。