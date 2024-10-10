東京雙十節活動上致詞 麻生太郎稱台為中華民國

【本報綜合報道】日本自民黨最高顧問麻生太郎周二在東京舉行的台灣雙十節活動致詞，期間使用「中華民國」稱呼台灣，又指台灣對日本而言是重要的「國家」，呼籲加強日台關係。

國台辦炮轟賴清德「祖國論」 活動由台北駐日經濟文化代表處舉辦，麻生太郎表示對日本而言，台灣是親近的「國家」，雖然沒有外交關係，但維持友好十分重要。他強調台海穩定攸關日本對能否行使集體自衞權的「存亡危機事態」判斷，日本很多人都理解「中華民國」的重要性。台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋致詞時指出，台灣在軍事方面等面臨嚴重威脅，希望在經濟領域加強與日本的關係。

國台辦發言人朱鳳蓮周二回應賴清德日前拋出的「祖國論」，指摘對方繼續兜售新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次暴露冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心。朱鳳蓮強調，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割、也不容分割。無論賴清德拋出甚麼樣的「歷史悖論」、「台獨怪談」，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實。美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達指，美國多年的一中政策不變，美國的根本利益在於維護台海和平穩定。