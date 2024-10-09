兩岸國際

3歲童打乒乓 有國手風範

與父對打 與父對打
與父對打
中國四川省一名3歲男童近日和父親打乒乓球的影片在網上快速走紅，其技術純熟且氣勢十足，與成年人對打亦毫不遜色，最後一擊甚至用正手殺球，隨後瀟灑地轉頭離開。不少網民見狀，紛紛稱讚男童有國家級選手的風範，未來可期。
正手殺球正手殺球
正手殺球
瀟灑離去瀟灑離去
瀟灑離去
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