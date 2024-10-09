英男挺友抗病行動 30日挑戰30馬拉松

第1站西班牙

為罕病研究籌錢 僅練兩周勇往直前 英國東約克郡東南部一個小鎮一名男子上周五發起一項挑戰，計劃在未來30天內前往30個不同國家及地區，參加30場馬拉松，旨在提高人們對一種罕見疾病的認知，並為疾病研究籌集資金。

33歲的漢弗萊斯（Mike Humphreys）的朋友吉布林（Carl Giblin）於2013年，因罹患運動神經元疾病（MND，或稱漸凍人症）而逝世，其另一名友人埃斯克雷特（Craig Eskrett）去年亦確診該病症，令他感到十分無助，故希望能嘗試做些特別的事支持對方。他坦言從未試過連續跑多場馬拉松，挑戰開始前也只是訓練了兩星期，家人紛紛勸他應把馬拉松分散在半年內展開，惟他堅持己見並決心克服所有阻礙他前進的障礙，包括交通堵塞或疾病。

已跑4場 獲善款7.9萬 漢弗萊斯上周五獨自在西班牙巴塞隆拿開始挑戰，順利完成42公里的路程，隨後立刻開車前往200公里外的歐洲國家安道爾，翌日再挑戰第二場馬拉松。目前，他已完成在巴塞隆拿、安道爾、法國康城及摩納哥的馬拉松，並成功籌集到7,790英鎊（約7.9萬港元），此後將繼續前往瑞士、聖馬力諾、羅馬尼亞等多地，並將英格蘭設為挑戰的最後一站。本報綜合報道

第2站安道爾 漢弗萊斯（左）發起挑戰，希望為埃斯克雷特（右）打氣。 第3站法國 第4站摩納哥