推動人工神經網絡研究 美加學者奪物理諾獎

【本報綜合報道】今年諾貝爾物理學獎得主在周二公布，由美國普林斯頓大學科學家霍普菲爾德（John J. Hopfield）和加拿大多倫多大學教授辛頓（Geoffrey E. Hinton）二人共同奪得，表彰他們「為推動利用人工神經網絡進行機器學習作出的基礎性發現和發明」。

為強大機器學習奠定基礎 瑞典皇家科學院指，兩位獲獎者利用物理學工具構建多種方法，為當今強大的機器學習奠定基礎。霍普菲爾德創建一種可以存儲和重建資訊的結構；辛頓發明一種可以獨立發現數據屬性的方法，這種方法對於目前使用的大型人工神經網絡至關重要。兩人將平分1,100萬瑞典克朗（約827萬港元）獎金。

霍普菲爾德1933年7月15日出生在美國伊利諾伊州芝加哥，1958年在美國康奈爾大學獲得博士學位，現任美國新澤西州普林斯頓大學教授。辛頓1947年12月6日出生在英國倫敦，1978年在英國愛丁堡大學獲得博士學位，現任加拿大多倫多大學教授。

霍普菲爾德 諾貝爾物理學獎獎牌