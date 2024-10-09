三藩市法院裁定 Google應用程式商店 須開放予競爭對手

案件源於遊戲發行商Epic Games早前入稟法院，指控Google通過控制應用程式發行和付款方式扼殺競爭，獲法庭判勝訴。按照多納托的要求，Google從今年11月開始的3年內，必須容許用戶安裝第三方程式和應用商店，禁止向生產商購買手機預載Google Play優先權等，同時允許競爭對手的Android程式商店存取Google Play程式目錄，並允許Google Play上架第三方Android程式。

Google明言會上訴

多納托表示，即使是像美國購物網站亞馬遜這樣的巨頭，旗下應用商店也無法與Google Play競爭，法院頒布的規定目的是為競爭對手發展提供公平競爭環境，不會給Google帶來過多的負擔。Google批評裁決損害美國消費者、開發商和設備製造商利益，會提出上訴。Epic Games則指，自家應用商店將於明年登陸Google Play，業界會建立一個充滿活力和競爭力的Android生態系統，規模大到Google無法阻止。本報綜合報道