賀錦麗狠批特朗普拒絕對話

【本報綜合報道】美國哥倫比亞廣播公司周一播出民主黨總統候選人、副總統賀錦麗和副手沃爾茲的專訪。對於對手特朗普出爾反爾拒絕接受節目專訪，賀錦麗形容他不打算與他人進行有意義、深思熟慮的對話和問答，特朗普在集會上的內容都是關於他自己和所有個人怨憤。

夥沃爾茲受訪談政見 對於選民最關心的經濟問題，賀錦麗稱任內美國失業率偏低，又推銷自己的政綱，包括從聯邦層面禁止食品和雜貨價格壟斷、擴大兒童稅收抵免，以及為首次置業者和創辦小企業者提供稅收減免。她指出，教師、護士和消防員所繳納的稅率比億萬富翁和最大企業高是不合理，要確保富翁繳納合理比例稅款。對於邊境問題，賀錦麗重申拜登政府一直在提供解決方案，需要國會採取行動，並批評特朗普帶領共和黨人阻撓兩黨就邊境安全立法。

針對選舉暴力問題，賀錦麗對潛在暗殺事件深感不安、震驚和顫慄，她在特朗普8月遭遇第二次暗殺後曾致電對方，並強調分歧應透過投票解決，不能訴諸暴力導致失去作為美國人的靈魂。

沃爾茲則稱，他把自己視為賀錦麗的顧問，提供出任明尼蘇達州州長和在國民警衞軍服役24年的經驗。若兩人意見相左，沃爾茲稱會運用當兵時的經驗，提供最好的建議讓對方作出決定，再依照決定來執行，相信賀錦麗是尋求意見的領導者。他被爆出軍事生活和1980年代的亞洲之行有失實之處，沃爾茲相信美國人明白他和「像特朗普這樣的病態騙子」之間的區別。