普京擬晤伊朗總統談中東情勢

普京的外交政策幕僚稱俄、伊兩國總統將在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德出席紀念土庫曼詩人皮拉吉（Magtymguly Pyragy）誕辰300年活動，兩人將藉此機會舉行會談。該幕僚稱，俄、伊兩國總統會晤具有重大意義，兩人將會討論雙邊關係，以及急速升溫的中東情勢。

在北京，中國外交部發言人毛寧昨表示，黎以局勢驟然升級以來，中方已經安排兩批次共215位中國公民，分別搭乘輪船和包機從黎巴嫩安全撤離，其中包括3位香港居民和1位台灣同胞。毛寧認為，當前兩國局勢仍然複雜嚴峻，中國駐黎巴嫩使館仍在堅守，將繼續指導協助小量留在當地的中國公民，採取安全措施，保護自身安全。