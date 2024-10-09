普京擬晤伊朗總統談中東情勢
【本報綜合報道】俄羅斯一名高級幕僚周一表示，俄羅斯總統普京預定周五在土庫曼斯坦舉行的一項論壇周邊會晤伊朗總統佩澤希齊揚。
中方將人道醫療援助黎巴嫩
普京的外交政策幕僚稱俄、伊兩國總統將在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德出席紀念土庫曼詩人皮拉吉（Magtymguly Pyragy）誕辰300年活動，兩人將藉此機會舉行會談。該幕僚稱，俄、伊兩國總統會晤具有重大意義，兩人將會討論雙邊關係，以及急速升溫的中東情勢。
另一方面，中國國家國際發展合作署昨宣布，近期黎巴嫩和以色列局勢升級，黎巴嫩多地發生通訊設備爆炸和空襲事件，造成大量傷亡，應黎巴嫩政府請求，中國政府決定向黎巴嫩提供緊急人道醫療物資援助，協助黎巴嫩進行醫療救助工作。
在北京，中國外交部發言人毛寧昨表示，黎以局勢驟然升級以來，中方已經安排兩批次共215位中國公民，分別搭乘輪船和包機從黎巴嫩安全撤離，其中包括3位香港居民和1位台灣同胞。毛寧認為，當前兩國局勢仍然複雜嚴峻，中國駐黎巴嫩使館仍在堅守，將繼續指導協助小量留在當地的中國公民，採取安全措施，保護自身安全。
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