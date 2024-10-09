以增派兵 擴地面攻打黎國南部

【本報綜合報道】以色列國防軍周一向黎巴嫩南部戰場投入第3個師後，周二宣布再投入第146師的部隊擴大地面行動到黎南西部地區，此前的地面戰只局限黎南接壤以色列邊境的東部地區。另外，以軍宣布周一的空襲成功擊殺真主黨總部指揮官侯賽尼（Sohil Hossein Hosseini）。

以軍表示，第146師轄下部隊，包括第2旅和第205旅已開始黎南西部地區執行具針對性、劃定的地面行動，打擊真主黨目標。第146師過去一年在以色列西北部邊境作戰，是首支投入到黎南戰場的預備役師。第146師的總部在過去一年充當空間防禦的角色，其部隊負責執行以色列北部、加薩地帶等地的各種作戰任務。

宣布再擊殺真主黨高層 在打擊黎巴嫩真主黨指揮鏈方面，以軍根據精確情報派出空軍戰機空襲黎巴嫩的首都貝魯特地區，擊殺了侯賽尼。侯賽尼負責真主黨武裝力量的後勤和預算，同時是真主黨最高軍事機構成員，並參與策劃真主黨針對以色列的一系列襲擊行動。