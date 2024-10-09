以軍陸空施襲 加薩52人被殺

哈馬斯誓言打長期消耗戰 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲以色列觸發的加薩戰事一周年，以軍周一加強對加薩的空襲及地面攻勢，巴勒斯坦醫護人員指，造成至少52人死亡。哈馬斯發言人奧貝達（Abu Obeida）同日揚言會繼續進行長期消耗戰，形容對敵人來說是痛苦且代價高昂，又抨擊美國支持以色列。

哈馬斯也門導彈射以 奧貝達讚揚哈馬斯去年10月7日對以色列實施現代最專業、最成功的突擊行動，給以色列國防軍帶來了恥辱性的失敗，又指行動是先發制人打擊，目的是避免以色列計劃對哈馬斯採取重大行動，同時是對以色列侵犯耶路撒冷阿克薩清真寺大院、擴建定居點、虐待巴勒斯坦囚犯及封鎖加薩地帶的回應。

奧貝達亦向黎巴嫩真主黨喊話，指哈馬斯對真主黨的堅定和勇氣充滿信心，相信該組織能夠像已故真主黨領袖納斯魯拉所承諾般，對以軍造成重大損失。以色列接連擊殺哈馬斯和真主黨領袖，奧貝達形容暗殺政策是兩個組織勝利的標誌，也是侵略者遺憾和失望的根源，領導者和戰士都會有繼承者，這片土地生產抵抗戰士，就像它生產橄欖一樣。

對於人質，他指哈馬斯殺害他們是不合理的，但人質命運與以色列的行動息息相關，加薩戰事持續愈久，人質風險愈大。他警告，人質面臨非常艱難的處境，心理和健康狀況已經變得非常糟糕。同日，哈馬斯前領袖馬沙爾指雖然哈馬斯損失慘重，但一定會像鳳凰一樣浴火重生，並繼續招募戰士和製造武器，仍有能力向以軍發動伏擊。他直言，只要以色列總理內塔尼亞胡繼續執政就不會有和平前景，只要以色列佔領存在，該區就是一枚計時炸彈。

哈馬斯周一以導彈攻擊以色列特拉維夫，有兩人受輕傷。哈馬斯盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動亦發射火箭，攻擊以色列多個城鎮，包括斯代羅特鎮。

另外，以軍指同日有一枚從也門發射的地對地導彈，鎖定以色列中部進行打擊，以軍成功攔截這枚導彈。內塔尼亞胡於預先錄好的電視演說中表示：「只要敵人威脅我們的生存與我國的和平，我們就會繼續戰鬥。只要我們的人質仍在加薩，我們就會繼續戰鬥。」

中方促辦國際和會 中國外交部發言人毛寧昨日表示，加薩衝突爆發一周年，造成大量無辜生命的消逝和嚴重的人道主義災難，外溢影響波及地區，造成地區緊張局勢持續升級。中方對戰火仍在持續、和平依舊難期深感擔憂。殘酷的事實充分說明軍事和暴力不是解決問題的手段，只會讓新仇疊加舊怨，讓和平與穩定遙不可及。

中方呼籲召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制訂落實兩國方案的時間表和路線圖，最終實現巴勒斯坦和以色列兩國和平共處。本報綜合報道