金正恩：倘敵人試圖攻擊 不排除動用核武

斥美韓同盟挑釁 或致半島實力失衡 北韓官媒昨日報道，該國領袖金正恩周一出席金正恩綜合大學建校60周年紀念儀式並發表講話，揚言北韓會進一步加快步伐，成為軍事強國、核武強國，而若敵人試圖對朝動武，不排除使用核武還擊。

金正恩表示，「美帝」和「南韓傀儡」把美韓同盟轉為基於核武的同盟，熱衷於增強軍事力量，瘋狂發動戰爭騷動和挑釁行為，隨時都可能打破朝鮮半島的實力均衡，這意味會爆發戰爭，朝方絕不容忍半島實力均衡遭到破壞。他指出，美韓軍事同盟完全轉變為核武聯盟的情況下，北韓應該完善核武應對態勢，並再次點名批評南韓總統尹錫悅在南韓國軍日的演講，直言南韓若想維護國家安全，就應避免刺激北韓。

指兩國論下無意攻擊南韓 金正恩續指，兩韓是「敵對、交戰中的關係」，自去年底提出「兩國論」以來，朝方完全不在乎南韓，也無意攻擊南韓。他指自己每次闡述朝方對使用武力的立場時，都明確且一貫地使用了「如果」這個假設複句，「但若果敵人試圖對我們國家使用武力，北韓軍隊將毫不猶豫地使用所有力量。這不排除使用核武」。值得留意的是，這是金正恩一周內第二次提及尹錫悅的名字。

普京生日 朝發生日賀電 南韓上周二在國軍日閱兵典禮上，展示有「怪物導彈」之稱的玄武5，這種可攜帶8噸彈頭的彈道導彈，專門用於打擊北韓為領導層打造的地下掩體。另外，南韓聯合參謀本部周一表示，當天凌晨至上午，北韓對南韓空飄120多個垃圾氣球，京畿道北部及首爾地區發現80多個墜落物。這些氣球攜有廢紙、膠紙和膠瓶等垃圾，無發現危險物質。

另一方面，周一是俄羅斯總統普京的72歲生日，朝中社昨日報道，金正恩向普京發生日賀電，表示願意繼續鞏固俄朝合作。金正恩在賀電中表示將繼續鞏固俄羅斯和北韓的合作，並回顧了今年6月19日與普京在北韓首都平壤宣布兩國建立全面戰略夥伴關係，會為更加鞏固走到新戰略發展軌道上的朝俄友誼、戰略合作關係的萬年基礎、維護地區與世界和平，以及國際正義作出積極貢獻。韓聯社指，金正恩在賀電的開頭和結尾都將普京稱呼為「最親密的同志」。本報綜合報道