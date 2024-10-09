向雲南出境客索「買煙錢」 駐昆明湖南公安廳人員受查

【本報綜合報道】內地有網民於周日在雲南昆明長水國際機場海關安檢處辦理出境手續時，被警方告知十一長假期間出行需報備，無報備需收取100元人民幣（約111港元）「買煙錢」，才可「通融」出境。昆明出入境邊防檢查站人員周一指，事件涉及外省公安在機場工作組，目前已上報處理。

事主當日計劃搭飛機到南韓旅遊，在昆明機場安檢時被自稱是湖南省公安廳駐昆明長水機場工作人員的人士告知，十一長假期間出行需報備。

稱無報備需「通融」 事主解釋未收到通知所以無報備，對方於是把他拉到一個無安裝閉路電視的走廊，聲稱可代替他向領導報備，但需向領導交買煙錢。事主擔憂耽誤出境時間，便向對方支付買煙錢，之後才報警求助。

涉事人員已經暫停在昆明的工作，被帶走調查。事主周一指出已經獲警方主動聯繫，並且收回「買煙錢」。