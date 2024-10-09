十一長假 治安警情按年跌兩成

消息指出，假日期間，各地公安機關日均投入民警輔警58萬人次、組織群防群治力量340萬人次，針對性加強景區景點、繁華街區、交通站線等重點部位和人員密集場所巡邏防控。同時，加大對電訊網絡詐騙、盜搶騙、黃賭毒、食藥環等違法犯罪打擊整治力度。北京公安機關4.2萬名警力駐守一線，全面強化打防管控各項措施，確保了十一於天安門廣場12.3萬名群眾有序觀旗。