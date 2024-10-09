20億人次出遊積極 長假消費破7700億

十一長假結束，官方昨日公布數據顯示，7日假期全社會跨區域人員流動量累計約20.03億人次，日均同比增長4.1%；國內遊客出遊總花費7,008.17億元（人民幣‧下同，約7,710億港元）較2019年同期增長7.9%。十一期間多地酒家婚宴爆滿，浙江省杭州市餘杭區有專賣海鮮的檔販表示，7天營業額高達200萬元（約223萬港元）。

長假期間，杭州餘杭良渚金家渡社區家宴中心忙個不停，負責人王經理稱，7天接了兩場訂婚酒和3場結婚酒。其中，有辦酒席的客人單是海鮮就買了40萬元（約45萬港元）。離金家渡社區不遠的杭州水產市場，是杭嘉湖一帶海鮮採購的主要集散地，長假婚宴消費熾熱，也帶動了市場海鮮檔販的生意。據市場方面透露，十一期間有售賣高檔海鮮的檔販收益達200萬元，生意較差的也有50萬元（約56萬港元）。

多地婚宴爆滿海鮮檔受惠 也有海鮮檔老闆表示今年十一假期生意不及往年。該許姓老闆稱，今年十一帝王蟹的價格比去年便宜不少，市場拿貨價是每公斤290元（約324港元），遠低於去年每公斤380元（約424港元）；澳洲龍蝦價格則與去年差不多。許老闆表示，生意不太好的那天賣了1,000隻澳洲龍蝦和1,250公斤帝王蟹，收入約7萬元（約7.8萬港元）。

另據交通運輸部初步統計顯示，7日假期全社會跨區域人員流動量累計約20.03億人次，日均同比增長4.1%。

鐵路首6天發送逾億人次 假期首6天，全國鐵路累計發送旅客逾1.1億人次。十一期間，全國公路人員流動量累計約18.5億人次，日均同比增長3.9%，自駕出行佔比超過八成。

周一下午4時起，高速公路迎來返程高峰，河北石家莊等地交管部門在與高速公路銜接的路口增加警力，及時分流減少擠塞。在山東濱州、菏澤等地的高速公路服務區及重點路段，電力部門對充電樁線路連接、充電模塊和控制單元進行了全面檢查維護。民航方面，十一假期全國民航客運量累計約1,612萬人次，日均逾230萬人次，比2023年同期日均增長11.3%。本報綜合報道