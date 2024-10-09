傳柯文哲貼身帳房 逃往日本恐遭通緝

【本報綜合報道】台灣台北京華城改建弊案再有新進展，台媒昨日披露檢廉查出在關押的台北前市長柯文哲除了高中同學李文宗外，還有綽號「橘子」的許芷瑜作為貼身「帳房」。檢廉8月28日突擊搜查涉案的沈慶京和應曉薇的前一天，許芷瑜已離境前往日本，盛傳是柯文哲下令，還叮嚀她「把錢保護好」。報道指，由於許芷瑜是案中關鍵人物，假如她不回台灣到案說明，恐遭通緝。

出境讀書為由 許芷瑜是柯文哲的遠親、家臣，深獲他的信任。她不僅負責管理柯文哲的秘密行程、現金、私人帳戶、USB和手機，柯文哲與威京集團主席沈慶京見面時，許芷瑜也是少數陪同出席的人。柯文哲友人透露，許芷瑜是以出境讀書為由飛往日本關西地區，今年3、4月談華城案鬧得沸沸揚揚之際，她就不再現身民眾黨黨部。也有認識她的人直指，看來她是出國避風頭了。

知情人士透露，柯文哲的管帳人李文宗及許芷瑜已超越一般幕僚，形同「近親家臣」。柯文哲兩次台北市長選戰，事後清查帳目都發現大筆現金捐款是假帳，甚至傳出有親近幕僚侵吞保管的獻金，讓柯文哲大為光火。因此，去年參加總統選舉時，柯文哲把沒有收據的政治獻金都交由李文宗及許芷瑜處理。