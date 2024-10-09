台男未除性器 登記變性 戶政事務所阻撓 裁敗訴

【本報綜合報道】台灣一名男子因有「性別認同疾患」，在嘉義市東區戶政事務所辦理變更性別，戶政事務所以未摘除性器官為由拒絕。台媒周一報道，高雄高等行政法院經審理認為，戶政事務所此舉侵害男子心理、身體的完整權，判戶政事務所敗訴。

確診性別認同疾患 林男年幼時因隱睪症接受手術，初中才出現男性第二性徵，手術後對生理性別感到不自在。他去年9月經兩間醫院精神科診斷，確認有性別認同疾患，但由於不想傷害身體，未去除男性性器官。嘉義市東區戶政事務所按照台灣內政部2008年釋法，基於他無拆除男性性器官的診斷證明，拒絕他登記變性。

法官指出，據林男提交的診斷證明，認定他有明確女性認同意識，足以證明林男有性別不安情形。內政部的釋法屬行政規則，卻要求變性者必須摘除性器官，不僅違反法律保留、比例原則，還嚴重侵害身體權、健康權及人格權，應拒絕釋法適用。