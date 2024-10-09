中國斥美炮製間諜案 毀百華裔科研員仕途

譚鴻錦曾在Phillips 66（圖）任職 。

中國國家安全部昨日公布，美國司法部配合華府的全面對華遏制政策，自2018年開啟「中國行動計劃」，至2022年宣布終止，期間炮製所謂「中國間諜案」，全美87個科研機構的華裔科學家受波及，其中246人被定性為有問題，103名科研人員的職業生涯被毀。國安部以在美中國科研人員譚鴻錦案為例，指控美國當局扭曲事實誣衊和不當指控他，強迫他認罪。

指譚鴻錦竊新電池技術 譚鴻錦2017年加入美國石油巨頭Phillips 66公司，從事儲能技術研究，翌年決定離職回國照顧父母，卻遭到美國聯邦調查局（FBI）人員強行帶走調查。美國司法部當年指，譚鴻錦為中國新僱主竊取美國企業新一代電池技術，包含數百份商業機密文件，價值超過10億美元（約78億港元）。

美國法院拒絕譚鴻錦的假釋申請，阻礙他與外界聯繫，他在條件極差的看守所關押11個月。迫於多重壓力，譚鴻錦承認在沒有Phillips 66授權下，非法下載儲存公司一份涉及商業機密的文件，但否認美國檢方所謂背後有中國政府和中國公司的指控，他最終入獄2年8個月。

國安部指，美國官員承認「中國行動計劃」助長對在美華人的歧視，對許多華裔科學家和留學生等個人職業生涯造成強烈衝擊。本報綜合報道