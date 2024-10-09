全國人大前委員長 吳邦國逝世

曾任國務院副總理

吳邦國1941年7月出生，安徽肥東人，1960年至1967年在清華大學無線電電子學系電真空器件專業學習，1964年4月加入中國共產黨，曾任上海市儀表電訊工業局黨委副書記。訃告形容，「文化大革命」期間，他堅持黨性原則，實事求是，以實際行動進行抵制。1983年3月至1991年3月，吳邦國歷任上海市委常委兼市委科技工作黨委書記、市委副書記，1991年3月至1994年9月任上海市委書記，1992年10月在中共十四屆一中全會上當選為中央政治局委員。訃告形容，他積極宣傳貫徹鄧小平南方談話精神，堅決落實黨中央關於開發開放浦東的重大戰略決策。