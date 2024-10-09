防親俄黑客突襲 台增網絡防護

【本報綜合報道】台灣近月指控有親俄羅斯黑客攻擊公共機構和私人企業，台灣數位發展部長黃彥男周一到立法院接受質詢時指出，雙十節臨近，當局已提升警戒，加強網絡防護。

3企業險洩私隱 台灣媒體指出，親俄黑客組織「NoName057」自9月中旬開始攻擊台灣政府、金融單位的網絡，近日目標轉移至企業，先後攻擊半導體公司聯華電子、石油煉製公司台塑石化、資訊產品企業緯創資通等，高科技業及指標產業成為新的重災區。

上述3間企業在過去周末證實官網遭分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，已經啟動防禦機制，目前評估沒有個人資料或內部文件外洩，對公司營運無重大影響。

國民黨立委林沛祥周一質問黃彥男黑客攻擊目的是甚麼，除了DDoS攻擊外，會不會有病毒，而且雙十節臨近，數發部如何應對未來的網攻。黃彥男說，俄羅斯黑客今次攻擊的不只台灣，還有荷蘭等國，暫時相信只限於DDoS攻擊，數發部對資安攻擊有事前、事中、事後因應機制，目前已全員動員，提升警戒，會加強監測、防護。