前高官指澳洲難介入台海衝突

國防需靠美國支持

迪布指出，一旦大陸對台發動攻擊，可能引發連鎖反應，儘管台灣不屬於澳洲的直接戰略利益，但若大陸成功佔領台灣並擊退美國，大陸或會向南擴張，在澳洲周邊設立軍事基地，美國也可能因戰敗而回歸孤立主義，導致澳洲陷入戰略孤立。如此一來，日本和南韓將被迫向大陸讓步，令大陸在東亞取得軍事主導地位，促使日韓發展核武自保。澳洲若失去美國支持，國防能力將大幅削弱，對國家安全構成嚴重威脅。他認為與烏克蘭相比，台灣在澳洲的國防規劃中扮演更為直接且重要的角色。