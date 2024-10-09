傳雙十節後 解放軍台周邊演訓

不論賴清德發表甚麼 亦會加強施壓 明天是台灣雙十節，英媒周一引述消息指，中國大陸解放軍可能在雙十節後，在台灣周邊展開代號「聯合利劍—2024B」的軍演，加強對台軍事施壓，以回應賴清德在雙十節發表的講話。

一名台灣高級安全官員指，根據情報及對大陸可能舉動的評估，無論賴清德在雙十節演說說甚麼，北京都會以此為由，在台灣周邊舉行「聯合利劍—2024B」。今年5月賴清德上任不久，解放軍便在台灣周邊海空域發動代號為「聯合利劍—2024A」的圍台軍演，聲稱是回應賴清德就職演說的「挑釁」言論。另有報道稱，過去兩年解放軍進行3次大型圍台軍演，唯獨缺乏聯合登島、實彈演習、彈道導彈與無人機攻擊4個大項目，若「聯合利劍—2024B」加入這些項目，將對台更具壓迫感。

台官員指大陸軍演兩新特點 有台灣安全官員指出大陸今年的軍演有兩點特徵，第一是「手伸很長」，有別於過往實施中程或短程導彈試射，除了解放軍早前向南太平洋試射東風31AG型洲際彈道導彈，北部戰區也試射多枚射程超過5,000公里的長程導彈，是多年來首次。第二個特徵是「心抓很橫」，灰色地帶是指持續施壓但未達戰爭，近期解放軍軍機飛入日本領空、航母遼寧號在沖繩縣與那國島與西表島之間水域航行，以及試射洲際導彈等作為，均是意圖把灰色地帶操作至極限，測試相關國家的紅線。

東部戰區展跨晝夜實彈射擊 賴清德日前所謂「祖國論」在台島引發爭議，遭到各界批評。國務院台辦發言人朱鳳蓮昨日就此表示，賴清德新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心。無論賴清德拋出什麼樣的「歷史悖論」、「台獨怪談」，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。

與此同時，解放軍東部戰區昨日公布，東部戰區陸軍海防某旅組織所屬炮兵分隊近日在演訓場模擬實戰環境，開展全流程、全要素跨晝夜實彈射擊演練。東部戰區陸軍海防某旅組織所屬炮兵分隊官兵在凌晨時間進行演練，臨時接受打擊任務，發射實彈悉數摧毀海上目標，令戰炮協調訓練最大限度貼近實戰，全面檢驗炮兵分隊訓練效果。

另外，台灣國防部指周一早上6時至昨日早上6時，偵獲解放軍12架次軍機和7艘次軍艦，持續在台海周邊活動，其中有軍機飛入台灣西南空域。台軍亦預告，大陸將於明天、即台灣雙十節當日在四川省西昌衞星發射中心向西太平洋方向發射運載火箭，途經台灣防空識別區（ADIZ）。本報綜合報道

解放軍早前進行實彈射擊演習。 東部戰區陸軍海防某旅組織所屬炮兵分隊開展跨晝夜演練。 賴清德