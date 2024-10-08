中東戰雲密布 美伊大戰難免

中東大戰應該是迫在眉睫，逃避不了。

以色列必然繼續進攻。在加薩全面毀壞後，現在是黎巴嫩，方法亦是如加薩一樣，加薩人民與哈馬斯應該是無力抗拒。因為經歷幾十年的囚禁，在以色列實際的長期統治下，哈馬斯今次的反抗已是十分成功。

黎巴嫩是獨立主權國，以色列只曾在2006年佔據一段短時期，便早已被迫撤退。以軍進攻黎巴嫩遭遇挫折，開戰五、六天，仍然攻不進黎南。真主黨在領袖被殺，以軍重炮空襲下，抵抗強橫，顯示出依據真主黨的地利人和勝於以軍的天時。地面戰以軍應該沒法如在加薩那樣長驅直進，若深入黎南，亦可能墮入真主黨預設的陷阱。以軍的反應，相信只是更猛烈的進行狂轟猛炸，從黎南伸延至首都貝魯特和北部，要把黎巴嫩全國完全摧毀。

地面戰不利以軍 可是，依照加薩例子，這樣的方法不可能消滅真主黨。黎巴嫩的範圍大，與加薩的狹小地形不同。以軍的兵力在空炸之後應沒法佔領黎南，更遑論其他地方。而真主黨等伊朗系地方武裝並不會任人宰割，反制以色列的方法是打擊其制空權，全力摧毀以色列的機場，也警告塞浦路斯，不讓它作為以軍備用機場。真主黨等的火箭炮、導彈、超高速導彈、無人機應可飽和攻擊，如上一輪伊朗襲擊以色列已十分成功。只要不再克制，全力攻擊，應可破壞以軍機場，使其戰機無立足之地。打掉以色列空軍的基地，讓它難以保持制空權，對黎巴嫩等的空襲便要減少，地面戰的重要性提高，戰事取決於地面戰場的勝負。

面對這樣的戰略，以色列必然引入美國，借用美國在以色列或其外的空軍基地作攻擊基地，真主黨等也會被迫攻擊美國在以色列的空軍基地。美國的反應會是只防守，抑或與以軍同時並肩作戰呢？後者便會進入大戰的邊緣。

而若真主黨等報復以軍在加薩和黎巴嫩的濫殺平民，空炸以色列境內的基礎設施，以色列的敗勢便顯露。以軍陸空均攻黎不利，美國被迫參戰；美軍若出兵以色列境外，伊朗系地方武裝不易抵抗。屆時為挽救敗局，伊朗也會被迫派軍出征。美以與伊朗的戰爭便發生於伊朗境外，在以色列、黎巴嫩、敍利亞。中東大戰會進入更高階段，擴大起來，且有進一步外溢之勢，這會是今後一個月內的形勢。

研究院院長 陳文鴻