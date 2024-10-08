棄美術教職為紙藝潛心 福建男膺寶藏手藝人

4年製逾千件作品 相信對不少人而言，能尋獲興趣並付諸實行十分有意義。中國福建省廈門市一名男子原本是美術老師，接觸紙藝後毅然選擇辭職，專心發展手工藝。4年來，他利用不同材質的紙張製作富有家鄉特色的立體建築和人物模型，已創造出逾千件作品，成品維肖維妙。他每天樂在其中，更獲內媒譽為「寶藏手藝人」。

內媒報道，林鴻培大學時修讀美術教育專業，畢業後成為美術老師，執教一年多後因教學需要，開始接觸紙藝。其作品主要為傳統題材和家鄉特色，例如舞獅舞龍和惠安女等。他製造的紙藝是立體模型，需先用紙捲、摺疊或紮出作品骨幹，再製作四肢，最後在上面刻畫或拼接裝飾等細節。

製蟳蜅女 僅頭部需花3日 談及家鄉較具特色和代表性的漁女形象，林鴻培認為是蟳蜅女，形容其最突出的特徵是簪花盤頭，製作成紙藝模型亦充滿難度。他介紹，平時製作簪花盤頭會使用卡紙，先切出多條僅闊一毫米的紙條，然後將紙條揉捲編成辮子，再沿着人物頭頂繞圈盤旋，最後加上精緻的紙花點綴，只是製作模型的頭部便需時3天，十分考驗創作者耐性。

林鴻培表示，紙藝創作能將想法變為現實，同時還可以宣傳家鄉特色，是一件富有成就感和快樂的事情。本報綜合報道