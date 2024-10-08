涉未取得用戶同意 即要求接收廣告 韓指TikTok違資料保護法 將徹查

【本報綜合報道】南韓廣播通訊委員會（KCC）昨指，中國影音分享平台抖音海外版TikTok涉嫌未取得使用者同意，就自動要求他們接收廣告，違反南韓的個人資料保護法例，將展開調查。

違者可罰款17萬

南韓官員指，KCC懷疑TikTok在取得使用者明確的知情同意上的服務條款和執行有問題，可能構成違反《促進使用資訊通訊網及資訊保護關聯法》。TikTok也涉嫌未向使用者公開服務條款和私隱權政策的完整內容。