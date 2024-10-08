波音787零件疑偷工減料 兩承包商7人捱告

意大利檢察官興訟 指構成安全風險 意大利布林迪西省檢察官上周六起訴美國飛機製造商波音兩間承包公司和7人，指涉嫌向意大利飛機製造商萊昂納多公司（Leonardo）供應偷工減料零件，零件最終用於波音787夢幻客機，構成航空安全風險，各人被控詐騙及違反飛機安全守則。

查3年發現有問題鈦和鋁 在波音投訴夢幻客機部分零件生產有問題後，檢方2021年展開調查，發現涉事承包商生產部分飛機零件時，使用更便宜且不符合規定的鈦和鋁，從而節省大筆原料成本，導致飛機零件的靜態和抗應力特性大幅降低。航空專家確認問題至少涉及4,829個鈦合金零件和 1,158個鋁合金零件。調查認為，不符合規定的結構組件長遠可能危及飛機安全，促使波音對有關飛機啟動特別維護行動。

英國傳媒引述消息指，受查兩間公司分別是萊昂納多公司前供應商「Manufacturing Process Specification」，及其已破產的前身公司「Processi Speciali」，公司擁有人因格羅索（Antonio Ingross）及其父親溫琴佐（Vincenzo）同被檢控。他們的代表律師稱，兩人確信他們的行為完全尊重法律。本報綜合報道